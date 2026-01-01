Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марчелла Муссо
Marcela Musso
Марчелла Муссо
Марчелла Муссо
Marcela Musso
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Медвежий поцелуй
(2002)
Фильмография Марчелла Муссо
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Медвежий поцелуй
Bear's Kiss
драма
2002, Германия / Россия / Швеция / Испания
