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Аврора Avrora
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Аврора

Avrora

Дата рождения
18 июля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Орехово-Зуево, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

В движении 7.1
В движении (2002)
Никто не знает про секс 5.1
Никто не знает про секс (2006)

Фильмография Аврора

Жанр
Год
Никто не знает про секс 5.1
Никто не знает про секс Nikto ne znaet pro seks
комедия 2006, Россия
В движении 7.1
В движении V dvizhenii
мелодрама 2002, Россия
Новости личной жизни Аврора
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