Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Аврора
Avrora
Киноафиша
Персоны
Аврора
Аврора
Avrora
Дата рождения
18 июля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Орехово-Зуево, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
В движении
(2002)
5.1
Никто не знает про секс
(2006)
Фильмография Аврора
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2006
2002
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.1
Никто не знает про секс
Nikto ne znaet pro seks
комедия
2006, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
В движении
V dvizhenii
мелодрама
2002, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости личной жизни Аврора
Триумф был недолгим: куда пропали эффектные ведущие «Клуба бывших жен»
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667