Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Награды и номинации Рип Торн
Rip Torn
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Награды и номинации Рип Торн
Оскар 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
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