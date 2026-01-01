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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мод Форже
Maud Forget
Киноафиша
Персоны
Мод Форже
Мод Форже
Maud Forget
Дата рождения
7 мая 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Сен-Клод, Франция
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.8
У
(2007)
6.4
Граница
(2007)
5.7
Жизнь обетованная
(2002)
Фильмография Мод Форже
6.4
Граница
Frontière
ужасы, триллер
2007, Франция / Швейцария
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
У
U
анимация
2007, Франция
5.7
Жизнь обетованная
La Vie promise
драма
2002, Франция
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