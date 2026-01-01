Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мод Форже Maud Forget
Киноафиша Персоны Мод Форже

Мод Форже

Maud Forget

Дата рождения
7 мая 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Сен-Клод, Франция
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Актер озвучки

Популярные фильмы

У 6.8
У (2007)
Граница 6.4
Граница (2007)
Жизнь обетованная 5.7
Жизнь обетованная (2002)

Фильмография Мод Форже

Граница 6.4
Граница Frontière
ужасы, триллер 2007, Франция / Швейцария
Смотреть трейлер Рецензия
У 6.8
У U
анимация 2007, Франция
Жизнь обетованная 5.7
Жизнь обетованная La Vie promise
драма 2002, Франция
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше