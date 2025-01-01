Меню
Киноафиша Персоны Риз Ахмед Награды

Награды и номинации Риза Ахмеда

Riz Ahmed
Награды и номинации Риза Ахмеда
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Номинант
Сандэнс 2015 Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2012 Берлинале 2012
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
