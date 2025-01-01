Меню
Риз Ахмед
Награды
Награды и номинации Риза Ахмеда
Riz Ahmed
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Риза Ахмеда
Оскар 2022
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Номинант
Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2012
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
