Персоны
Оливер Хиршбигель
Награды
Награды и номинации Оливер Хиршбигель
Oliver Hirschbiegel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Оливер Хиршбигель
BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Сандэнс 2009
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
