Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Каан
Награды
Награды и номинации Джеймс Каан
James Caan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джеймс Каан
Оскар 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667