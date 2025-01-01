Меню
Персоны
Павел Чухрай
Награды
Награды и номинации Павел Чухрай
Pavel Chukhray
Награды
Награды и номинации Павел Чухрай
Венецианский кинофестиваль 1997
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Prize of the International Youth Jury
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Окно в Европу 2007
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
