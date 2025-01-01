Меню
Награды и номинации Павел Чухрай

Венецианский кинофестиваль 1997 Венецианский кинофестиваль 1997
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Prize of the International Youth Jury
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Окно в Европу 2007 Окно в Европу 2007
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2004 Кинофестиваль Кинотавр 2004
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
