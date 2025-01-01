Меню
Линда Карделлини
Награды
Награды и номинации Линда Карделлини
Linda Cardellini
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Линда Карделлини
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Самый пугающий момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
