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Награды и номинации Инна Чурикова

Inna Churikova
Награды и номинации Инна Чурикова
ММКФ 2014 ММКФ 2014
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1994 Кинофестиваль Кинотавр 1994
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 1984 Берлинале 1984
Лучшая актриса
Победитель
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