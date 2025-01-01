Меню
Кэти Бейкер
Награды
Награды и номинации Кэти Бейкер
Kathy Baker
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кэти Бейкер
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
