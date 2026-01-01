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Ник Эверсман
Nick Eversman
Киноафиша
Персоны
Ник Эверсман
Ник Эверсман
Nick Eversman
Дата рождения
15 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мадисон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Ника Эверсмана
Родился 15 февраля 1986 года. Мэдисон, Висконсин, США.
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(2020)
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комедия
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ужасы
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Люди будущего
боевик, фантастика
2013, США
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Непокорные
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боевик, триллер, драма
2012, США
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