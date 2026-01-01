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Ник Эверсман
Ник Эверсман Nick Eversman
Киноафиша Персоны Ник Эверсман

Ник Эверсман

Nick Eversman

Дата рождения
15 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мадисон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Биография Ника Эверсмана

Родился 15 февраля 1986 года. Мэдисон, Висконсин, США.

Популярные фильмы

Птица доброго Господа 7.5
Птица доброго Господа (2020)
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика (2017)
Люди будущего 7.0
Люди будущего (2013)

Фильмография Ника Эверсмана

Птица доброго Господа 7.5
Птица доброго Господа
драма, мини-сериал 2020, США
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
драма, фантастика, детектив 2017, Великобритания
В объятиях смерти 4
В объятиях смерти Mother, May I Sleep with Danger?
ужасы, триллер 2016, США
Простушка 6.2
Простушка The DUFF
комедия 2015, США
Смотреть трейлер
Причина 6
Причина A Reason
драма 2014, США
Возле двери дьявола 4.8
Возле двери дьявола At the Devil's door
ужасы 2014, США
Люди будущего 7
Люди будущего
боевик, фантастика 2013, США
Непокорные 6
Непокорные Deep Dark Canyon
боевик, триллер, драма 2012, США
Смотреть трейлер
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