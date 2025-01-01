Меню
Чедвик Боузман
Награды
Награды и номинации Чедвика Боузмана
Chadwick Boseman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Чедвика Боузмана
Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
Лучший герой
Победитель
Лучший бой
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
