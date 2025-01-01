Меню
Награды и номинации Чедвика Боузмана

Chadwick Boseman
Награды и номинации Чедвика Боузмана
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
Лучший герой
Победитель
Лучший бой
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
