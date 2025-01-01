Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам

195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года

Эта загадка мучила всех зрителей «Черного телефона 2»: что шепнула Гвен своему брату Финни в финале

У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино

Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)