Тахар Рахим Награды

Награды и номинации Тахара Рахима

Tahar Rahim
Награды и номинации Тахара Рахима
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Восходящая звезда
Номинант
Золотая малина 2025 Золотая малина 2025
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
