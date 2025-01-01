Меню
Персоны
Тахар Рахим
Награды
Награды и номинации Тахара Рахима
Tahar Rahim
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тахара Рахима
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2010
Восходящая звезда
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
