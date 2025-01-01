Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джордж Миллер
Награды
Награды и номинации Джордж Миллер
George Miller
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джордж Миллер
Оскар 2007
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1996
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667