Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Сергей Бодров мл. Награды

Награды и номинации Сергей Бодров мл.

Награды и номинации Сергей Бодров мл.
Венецианский кинофестиваль 2001 Венецианский кинофестиваль 2001
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
ММКФ 2001 ММКФ 2001
Премия Святой Анны
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1997 Кинофестиваль Кинотавр 1997
Лучший актер
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1996 Кинофестиваль Кинотавр 1996
Лучший актер
Победитель
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше