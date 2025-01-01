Меню
Награды
Награды и номинации Джеймса Спэйдера
James Spader
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеймса Спэйдера
Каннский кинофестиваль 1989
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Virtual Performance
Номинант
Best Virtual Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
