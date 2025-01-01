Меню
Кэтлин Тёрнер
Награды
Награды и номинации Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Оскар 1987
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1982
New Star of the Year in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
