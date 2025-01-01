Меню
Альфи Аллен
Награды
Награды и номинации Альфи Аллен
Alfie Allen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Альфи Аллен
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
