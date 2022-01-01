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Кристиан Левринг

Kristian Levring
Кристиан Левринг
Кристиан Левринг Kristian Levring
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Дата рождения
9 мая 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кристиан Левринг

Родился 9 мая, 1957 года. Дания.

Фильмография Кристиан Левринг
Спасение
Спасение
вестерн, драма 2014, Дания
6.0
Не бойся меня
Не бойся меня
драма, триллер 2008, Дания
6.0
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