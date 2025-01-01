Меню
Рут Негга
Награды
Награды и номинации Рут Негги
Ruth Negga
Награды и номинации Рут Негги
Оскар 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
EE Rising Star Award
Номинант
Берлинале 2006
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
