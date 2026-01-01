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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Джейсон Робардс
Награды
Награды и номинации Джейсон Робардс
Jason Robards
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джейсон Робардс
Оскар 1978
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1981
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
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