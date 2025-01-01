Меню
Ричард Аттенборо
Награды
Richard Attenborough
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1983
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1968
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1967
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best British Actor
Номинант
Берлинале 1988
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Победитель
Камера Берлинале
Победитель
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 1993
Золотой Святой Георгий
Номинант
