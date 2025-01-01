Меню
Джон Ченатьемпо
Награды
Награды и номинации Джон Ченатьемпо
John Cenatiempo
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джон Ченатьемпо
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
