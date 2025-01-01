Меню
Рами Малек
Награды
Награды и номинации Рами Малека
Rami Malek
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Рами Малека
Оскар 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
