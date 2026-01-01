Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Тео Джеймс
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Награды и номинации Тео Джеймса
Theo James
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Награды и номинации Тео Джеймса
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
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