Персоны
Баркхад Абди
Награды
Награды и номинации Баркхада Абди
Barkhad Abdi
Награды и номинации Баркхада Абди
Оскар 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
