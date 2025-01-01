Меню
Стив Куган
Награды
Награды и номинации Стив Куган
Steve Coogan
Награды и номинации Стив Куган
Оскар 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2017
Лучший комедийный актёр
Победитель
Best Writer: Comedy
Номинант
BAFTA 2014
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2013
Лучший комедийный актёр
Победитель
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA 2011
Лучший комедийный актёр
Победитель
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Comedy Performance
Победитель
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Light Entertainment Performance
Номинант
Best Comedy Performance
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший сценарий
Победитель
