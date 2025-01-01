Меню
Эндрю Стэнтон
Награды
Награды и номинации Эндрю Стэнтона
Andrew Stanton
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эндрю Стэнтона
Оскар 2009
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2004
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2011
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Animated Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Feature Film
Победитель
BAFTA 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
