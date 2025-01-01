Меню
Пол Томас Андерсон
Награды
Награды и номинации Пола Томаса Андерсона
Paul Thomas Anderson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Пола Томаса Андерсона
Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2015
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2008
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2000
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший режиссер
Победитель
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2008
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1997
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
