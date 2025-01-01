Меню
Джульетт Льюис
Награды
Награды и номинации Джульетт Льюис
Juliette Lewis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Джульетт Льюис
Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Best Actress
Победитель
Special Mention
Победитель
Золотая малина 2000
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
