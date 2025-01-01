Меню
Киноафиша Персоны Джульетт Льюис Награды

Награды и номинации Джульетт Льюис

Juliette Lewis
Награды и номинации Джульетт Льюис
Оскар 1992 Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994 Венецианский кинофестиваль 1994
Best Actress
Победитель
Special Mention
Победитель
Золотая малина 2000 Золотая малина 2000
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший поцелуй
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
