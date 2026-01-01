Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Награды и номинации Чарли Ханнэма
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
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«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
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