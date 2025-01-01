Меню
Энг Ли
Награды
Награды и номинации Энг Ли
Ang Lee
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Энг Ли
Оскар 2013
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2006
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2001
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
David Lean Award for Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Победитель
