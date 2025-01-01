Меню
Ким Кардашьян
Награды
Награды и номинации Ким Кардашьян
Kimberly Kardashian
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ким Кардашьян
Золотая малина 2014
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2009
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Best Unscripted Fight
Победитель
Best Unscripted Fight
Победитель
