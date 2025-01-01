Меню
Киноафиша Персоны Даниэль Брюль Награды

Награды и номинации Даниэля Брюля

Daniel Bruhl
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2003 Берлинале 2003
EFP Падающая звезда
Победитель
Берлинале 2021 Берлинале 2021
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
