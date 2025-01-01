Меню
Даниэль Брюль
Награды
Награды и номинации Даниэля Брюля
Daniel Bruhl
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Даниэля Брюля
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2003
EFP Падающая звезда
Победитель
Берлинале 2021
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
