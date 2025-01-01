Меню
Персоны
Стэнли Крамер
Награды
Награды и номинации Стэнли Крамер
Stanley Kramer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стэнли Крамер
Оскар 1962
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1968
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1966
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1959
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1955
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1953
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1961
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1970
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1955
Премия Сесиля Б. Де Милля
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
UN Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
UN Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Film from any Source
Номинант
ММКФ 1973
Золотой приз
Победитель
Берлинале 1971
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960
Лучший художественный фильм для молодежи
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1958
Золотой берлинский медведь
Номинант
