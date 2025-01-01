9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого

«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему

Огонь сжег брови Т-800, но пощадил волосы и одежду: самый нелогичный момент в «Терминаторе», который 40 лет никто не замечал

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)

Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)

11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет