Персоны
Харви Кейтель
Награды
Награды и номинации Харви Кейтель
Harvey Keitel
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Харви Кейтель
Оскар 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Best Actor
Победитель
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
ММКФ 2002
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Берлинале 1995
Специальный приз жюри
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
