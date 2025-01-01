Меню
Награды
Награды и номинации Тайлер Перри
Tyler Perry
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тайлер Перри
Оскар 2021
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Governor's Award
Победитель
Governor's Award
Победитель
Золотая малина 2018
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая женская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2019
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2017
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2013
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Breakthrough Male
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
