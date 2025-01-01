Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Литгоу
Награды
Награды и номинации Джон Литгоу
John Lithgow
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джон Литгоу
Оскар 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1983
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667