Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
София Вергара
Награды
Награды и номинации Софии Вергары
Sofia Vergara
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Софии Вергары
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя
Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча
«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Зрителей впустую кормили надеждами: 116 серия «Клюквенного щербета» вбила последний гвоздь — на возвращение Доа можно не рассчитывать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667