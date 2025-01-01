Меню
Чарльз Уолтерс
Награды
Награды и номинации Чарльз Уолтерс
Charles Walters
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Чарльз Уолтерс
Оскар 1954
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1953
Развлекательный фильм
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938
Best Foreign Film
Номинант
Берлинале 1961
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1959
Золотой берлинский медведь
Номинант
