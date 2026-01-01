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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джуди Гарленд
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Награды и номинации Джуди Гарленд
Judy Garland
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Награды и номинации Джуди Гарленд
Оскар 1940
Juvenile Award
Победитель
Juvenile Award
Победитель
Оскар 1962
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1955
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1962
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1955
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Female Singer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actress
Номинант
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