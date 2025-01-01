Меню
Персоны
Уэс Бентли
Награды
Награды и номинации Уэса Бентли
Wes Bentley
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Уэса Бентли
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
