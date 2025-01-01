Меню
Патрисия Аркетт
Награды
Награды и номинации Патрисии Аркетт
Patricia Arquette
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Патрисии Аркетт
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2001
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
