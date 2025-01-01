Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Устинов
Награды
Награды и номинации Питер Устинов
Peter Ustinov
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер Устинов
Оскар 1965
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1961
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1969
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1952
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1965
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1958
Actor - Best Single Performance - Lead or Support
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Screenplay
Номинант
Берлинале 1972
Специальная награда
Победитель
Специальная награда
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1961
Золотой берлинский медведь
Номинант
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667