Роберт Дювалл
Награды
Награды и номинации Роберт Дювалл
Robert Duvall
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Роберт Дювалл
Оскар 1984
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 2015
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1981
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Золотая малина 1996
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
