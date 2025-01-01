Меню
Джин Хэкмен
Награды
Награды и номинации Джин Хэкмен
Gene Hackman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джин Хэкмен
Оскар 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1972
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1971
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1968
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2003
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Берлинале 1989
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
