Персоны
Том Холландер
Награды
Награды и номинации Тома Холландера
Tom Hollander
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Тома Холландера
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2015
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2012
Лучший комедийный актёр
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA 2011
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
