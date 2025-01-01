«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?

Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+

«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных

Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят

«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)

Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»

«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить