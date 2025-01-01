Меню
Киноафиша Персоны Мартин Фриман Награды

Награды и номинации Мартина Фримана

Martin Freeman
Награды и номинации Мартина Фримана
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Comedy Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Победитель
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
 Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
