Мартин Фриман
Награды
Награды и номинации Мартина Фримана
Martin Freeman
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Comedy Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Победитель
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
