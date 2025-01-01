Меню
Награды
Sam Wood
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сэм Вуд
Оскар 1943
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1941
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1940
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1947
Полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1939
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
